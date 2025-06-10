Вышел второй трейлер сериала Marvel «Железное сердце»

Marvel Entertainment опубликовал второй трейлер мини-сериала «Железное Сердце». В центре сюжета проекта — гениальная изобретательница Рири Уильямс (Доминик Торн), которой удалось создать самую совершенную броню со времен Железного Человека.

Трейлер сериала «Железное Сердце»



Когда выйдет сериал «Железное Сердце»

Премьера сериала «Железное Сердце» пройдет 24 июня.

В проект вошло шесть эпизодов, расписание которых мы опубликовали здесь.