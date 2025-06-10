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Железное Сердце сериал 2025: трейлер и дата выхода — Марвел
Фильмы и сериалы

10 июня 2025, 17:30

0 мин.

Вышел второй трейлер сериала Marvel «Железное сердце»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Железное Сердце», реж. Саманта Бэйли, Анджела Барнс Гомес, Marvel Entertainment
Фото Кадр из сериала «Железное Сердце», реж. Саманта Бэйли, Анджела Барнс Гомес, Marvel Entertainment

Marvel Entertainment опубликовал второй трейлер мини-сериала «Железное Сердце». В центре сюжета проекта — гениальная изобретательница Рири Уильямс (Доминик Торн), которой удалось создать самую совершенную броню со времен Железного Человека.

Трейлер сериала «Железное Сердце»

Когда выйдет сериал «Железное Сердце»

Премьера сериала «Железное Сердце» пройдет 24 июня.

В проект вошло шесть эпизодов, расписание которых мы опубликовали здесь.

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