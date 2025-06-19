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Здравствуй, грусть фильм: трейлер и дата выхода в России — где смотреть
Фильмы и сериалы

19 июня 2025, 16:55

1 мин.

Драма «Здравствуй, грусть» вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Здравствуй, грусть», реж. Дурга Чю-Бозе, Barry Films, Babe Nation Films, Elevation Pictures
Фото Кадр из фильма «Здравствуй, грусть», реж. Дурга Чю-Бозе, Barry Films, Babe Nation Films, Elevation Pictures

Сегодня, 19 июня, в российский прокат вышла драма «Здравствуй, грусть», режиссером которой выступила Дурга Чю-Бозе. В центре сюжета 17-летняя Сесиль, которая проводит лето на юге Франции со своим отцом. Однако вскоре семейный отдых нарушает приезд Анны, подруги покойной матери Сесиль.

Кто снялся в фильме «Здравствуй, грусть»

В картине снялись Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер, Натали Ришар, Тьерри Харкорт, Ребекка Дайан и Розали Шаррье.

Трейлер фильма «Здравствуй, грусть»

Белый пароход, фильм.Драма «Белый пароход» выйдет в российский прокат 19 июня

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