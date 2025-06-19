Драма «Здравствуй, грусть» вышла в российский прокат

Сегодня, 19 июня, в российский прокат вышла драма «Здравствуй, грусть», режиссером которой выступила Дурга Чю-Бозе. В центре сюжета 17-летняя Сесиль, которая проводит лето на юге Франции со своим отцом. Однако вскоре семейный отдых нарушает приезд Анны, подруги покойной матери Сесиль.

Кто снялся в фильме «Здравствуй, грусть»

В картине снялись Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер, Натали Ришар, Тьерри Харкорт, Ребекка Дайан и Розали Шаррье.