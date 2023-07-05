Завершились съемки нового фильма из серии «Чужой»

Федерико Альварес («Девушка, которая застряла в паутине») объявил об окончании работы над продолжением культовой франшизы о ксеноморфах. Новая часть, которая получила название «Чужой: Ромул», выйдет на экраны в августе следующего года.

Сюжет картины держится в секрете, однако известно, что на этот раз с инопланетными существами столкнутся подростки. Среди продюсеров числится режиссер оригинального фильма «Чужой» Ридли Скотт, который прямо сейчас работает над сиквелом «Гладиатора».