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Затерянное место фильм: трейлер и дата выхода — сюжет
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Сегодня, 18:30

0 мин.

Вышел хоррор «Затерянное место» с Холли Берри

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Затерянное место»
Фото Кадр из фильма «Затерянное место»
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Сегодня, 20 сентября, в зарубежный прокат вышел хоррор «Затерянное место». Режиссером проекта выступил Александр Ажа («Кислород»).

По сюжету мать и ее сыновья-близнецы пытаются укрыться от зла, готового настигнуть их в любой момент.

В картине снялись Холли Берри, Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Би Дженкинс, Мила Морган и Перси Даггс IV.

Трейлер фильма «Затерянное место»

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