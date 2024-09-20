Вышел хоррор «Затерянное место» с Холли Берри

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Сегодня, 20 сентября, в зарубежный прокат вышел хоррор «Затерянное место». Режиссером проекта выступил Александр Ажа («Кислород»).

По сюжету мать и ее сыновья-близнецы пытаются укрыться от зла, готового настигнуть их в любой момент.

В картине снялись Холли Берри, Мэтт Андерсон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Энтони Би Дженкинс, Мила Морган и Перси Даггс IV.