Российская премьера хоррора «Затерянное место» с Холли Берри состоится 7 августа

7 августа в российский прокат выйдет психологический триллер «Затерянное место». Режиссером фильма выступил Александр Ажа («Кислород»).

В центре сюжета проекта — мать близнецов, которая пытается защитить своих детей от зла. Она научила сыновей избегать темной сущности, но в какой-то момент семье все же придется столкнуться с ней.

Кто снялся в фильме «Затерянное место»

В картине снялись Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез, Мэтт Андерсон, Каденс Комптон, Кристин Пак и Стефани Лавин.