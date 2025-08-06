Стиль жизни
Затерянное место фильм: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

6 августа, 20:00

1 мин.

Российская премьера хоррора «Затерянное место» с Холли Берри состоится 7 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Затерянное место», реж. Александр Ажа, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Lionsgate, 21 Laps Entertainment
Фото Кадр из фильма «Затерянное место», реж. Александр Ажа, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Lionsgate, 21 Laps Entertainment

7 августа в российский прокат выйдет психологический триллер «Затерянное место». Режиссером фильма выступил Александр Ажа («Кислород»).

В центре сюжета проекта — мать близнецов, которая пытается защитить своих детей от зла. Она научила сыновей избегать темной сущности, но в какой-то момент семье все же придется столкнуться с ней.

Кто снялся в фильме «Затерянное место»

В картине снялись Холли Берри, Перси Даггс IV, Энтони Би Дженкинс, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез, Мэтт Андерсон, Каденс Комптон, Кристин Пак и Стефани Лавин.

Трейлер фильма «Затерянное место»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

