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Закусочная Боба 15 сезон: дата выхода сериала — когда выйдет 2 серия
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Сегодня, 15:45

0 мин.

Стартовал 15 сезон мультсериала «Закусочная Боба»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Закусочная Боба»
Фото Кадр из мультсериала «Закусочная Боба»
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29 сентября на телеканале FOX состоялась премьера 15 сезона мультсериала «Закусочная Боба». Сюжет анимационного проекта сосредоточен на владельце небольшой закусочной Бобе и семье главного героя, которая стоит на пути процветания его дела.

Создателем «Закусочной Боба» выступает Лорен Бушар, работавший над сериалами «Доктор Кац», «Люси — дочь дьявола» и «Центральный парк».

Вторая серия «Закусочной Боба» выйдет 6 октября.

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