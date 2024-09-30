Стартовал 15 сезон мультсериала «Закусочная Боба»
29 сентября на телеканале FOX состоялась премьера 15 сезона мультсериала «Закусочная Боба». Сюжет анимационного проекта сосредоточен на владельце небольшой закусочной Бобе и семье главного героя, которая стоит на пути процветания его дела.
Создателем «Закусочной Боба» выступает Лорен Бушар, работавший над сериалами «Доктор Кац», «Люси — дочь дьявола» и «Центральный парк».
Вторая серия «Закусочной Боба» выйдет 6 октября.
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