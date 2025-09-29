Стартовал 2-й сезон сериала «Закрыть гештальт»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 29 сентября, на «Кинопоиске» прошла премьера второго сезона сериала «Закрыть гештальт». По сюжету проекта ангел и таксистка помогают неприкаянным душам умерших разобраться с незаконченными делами.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Закрыть гештальт»

В продолжении проекта снялись Денис Власенко, Мария Луговая, Игорь Верник, Анна Слю, Екатерина Шкуро, Евгений Шварц, Сергей Чихачев и Илья Борисов.

Трейлер 2-го сезона сериала «Закрыть гештальт»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Закрыть гештальт»