Стартовал 2-й сезон сериала «Закрыть гештальт»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 29 сентября, на «Кинопоиске» прошла премьера второго сезона сериала «Закрыть гештальт». По сюжету проекта ангел и таксистка помогают неприкаянным душам умерших разобраться с незаконченными делами.
Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Закрыть гештальт»
В продолжении проекта снялись Денис Власенко, Мария Луговая, Игорь Верник, Анна Слю, Екатерина Шкуро, Евгений Шварц, Сергей Чихачев и Илья Борисов.
Трейлер 2-го сезона сериала «Закрыть гештальт»
Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Закрыть гештальт»
|1 серия
|29 сентября
|2 серия
|6 октября
|3 серия
|13 октября
|4 серия
|20 октября
|5 серия
|27 октября
|6 серия
|3 ноября
|7 серия
|10 ноября
|8 серия
|17 ноября
