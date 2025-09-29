Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Закрыть гештальт 2 сезон: дата выхода серий, расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

29 сентября, 13:45

1 мин.

Стартовал 2-й сезон сериала «Закрыть гештальт»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Закрыть гештальт», реж. Лана Влади, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Закрыть гештальт», реж. Лана Влади, «Кинопоиск»

Сегодня, 29 сентября, на «Кинопоиске» прошла премьера второго сезона сериала «Закрыть гештальт». По сюжету проекта ангел и таксистка помогают неприкаянным душам умерших разобраться с незаконченными делами.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Закрыть гештальт»

В продолжении проекта снялись Денис Власенко, Мария Луговая, Игорь Верник, Анна Слю, Екатерина Шкуро, Евгений Шварц, Сергей Чихачев и Илья Борисов.

Трейлер 2-го сезона сериала «Закрыть гештальт»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Закрыть гештальт»

1 серия 29 сентября
2 серия 6 октября
3 серия 13 октября
4 серия 20 октября
5 серия 27 октября
6 серия 3 ноября
7 серия 10 ноября
8 серия 17 ноября
Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Читайте далее
Дата выхода мультсериала «ПинКод 2.0»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Дата выхода мультсериала «ПинКод 2.0»: расписание релиза эпизодов

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
30 сен 21:05
Wink показал трейлер криминальной комедии «Нам покер» с Александрой Бортич
30 сен 19:20
Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»
30 сен 06:00
Снежная королева, Эдит Пиаф и не только: 7 лучших ролей Марион Котийяр
29 сен 20:00
От «Трех идиотов» до «RRR»: 7 индийских фильмов, ставших мировым феноменом
29 сен 17:45
Дата выхода мультсериала «ПинКод 2.0»: расписание релиза эпизодов