Дата выхода 2 сезона сериала «Заговор сестер Гарви»: расписание релиза эпизодов

13 ноября на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Заговор сестер Гарви». Проект рассказывает о сестрах Иве, Грейс, Урсуле, Биби и Бекке, которые готовы на все, чтобы защитить друг друга.

Во втором сезоне сестры Гарви будут пытаться привести свою жизнь в порядок после событий первого сезона, в котором героини выступали подозреваемыми в убийстве.

Кто снялся в сериале «Заговор сестер Гарви»

В проекте снялись Шэрон Хорган, Брин Глисон, Энн-Мэри Дафф, Ив Хьюсон, Клас Банг, Дэрил Маккормак, Сара Грин, Ева Бертистл, Джонджо О'Нил и Нина Норен.

Трейлер 2-го сезона сериала «Заговор сестер Гарви»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Заговор сестер Гарви»