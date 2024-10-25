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Заговор сестер Гарви 2 сезон: дата выхода серий — расписание и трейлер
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Сегодня, 13:45

1 мин.

Дата выхода 2 сезона сериала «Заговор сестер Гарви»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Заговор сестер Гарви», реж. Ребекка Гатуард / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Заговор сестер Гарви», реж. Ребекка Гатуард / Apple TV+
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13 ноября на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона сериала «Заговор сестер Гарви». Проект рассказывает о сестрах Иве, Грейс, Урсуле, Биби и Бекке, которые готовы на все, чтобы защитить друг друга.

Во втором сезоне сестры Гарви будут пытаться привести свою жизнь в порядок после событий первого сезона, в котором героини выступали подозреваемыми в убийстве.

Кто снялся в сериале «Заговор сестер Гарви»

В проекте снялись Шэрон Хорган, Брин Глисон, Энн-Мэри Дафф, Ив Хьюсон, Клас Банг, Дэрил Маккормак, Сара Грин, Ева Бертистл, Джонджо О'Нил и Нина Норен.

Трейлер 2-го сезона сериала «Заговор сестер Гарви»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Заговор сестер Гарви»

1 серия 13 ноября
2 серия 13 ноября
3 серия 20 ноября
4 серия 27 ноября
5 серия 4 декабря
6 серия 11 декабря
7 серия 18 декабря
8 серия 25 декабря
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