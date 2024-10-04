На Hulu состоялась премьера триллера «Задержи дыхание» с Сарой Полсон

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3 октября на Hulu состоялась премьера психологического триллера «Задержи дыхание» Кэрри Круз и Уилла Джойнса («Толчок»). Действие фильма разворачивается в Оклахоме 1930-х годов. По сюжету проекта молодая мать, которую преследует прошлое, пытается защитить свою семью.

В фильме снялись Сара Полсон, Амайя Миллер, Алена Роббинс, Аннали Эшфорд, Эбон Мосс-Бакрак, Аррон Шивер, Фрэнсис Ли МакКейн, Кортни Каннингэм и Джеймс Хили-младший.