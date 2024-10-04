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Задержи дыхание фильм 2024: дата выхода, трейлер и где смотреть — Сара Полсон
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Сегодня, 14:30

1 мин.

На Hulu состоялась премьера триллера «Задержи дыхание» с Сарой Полсон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Задержи дыхание»
Фото Кадр из фильма «Задержи дыхание»
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3 октября на Hulu состоялась премьера психологического триллера «Задержи дыхание» Кэрри Круз и Уилла Джойнса («Толчок»). Действие фильма разворачивается в Оклахоме 1930-х годов. По сюжету проекта молодая мать, которую преследует прошлое, пытается защитить свою семью.

В фильме снялись Сара Полсон, Амайя Миллер, Алена Роббинс, Аннали Эшфорд, Эбон Мосс-Бакрак, Аррон Шивер, Фрэнсис Ли МакКейн, Кортни Каннингэм и Джеймс Хили-младший.

Трейлер фильма «Задержи дыхание»

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