Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов
9 сентября на HBO Max стартовал мини-сериал «Задание». Режиссерами криминальной драмы выступили Джеремайя Зейгар и Салли Ричардсон-Уитфилд.
В центре сюжета проекта — агент ФБР Том (Марк Руффало), возглавляющий оперативную группу по предотвращению серии ограблений наркопритонов.
Кто снялся в сериале «Задание»
В «Задании» также снялись Том Пелфри, Эмилия Джонс, Фабьен Франкель, Тусо Мбеду, Рауль Кастильо и Элисон Оливер.
Трейлер сериала «Задание»
Расписание выхода эпизодов сериала «Задание»
|1 серия
|9 сентября
|2 серия
|14 сентября
|3 серия
|21 сентября
|4 серия
|28 сентября
|5 серия
|5 октября
|6 серия
|12 октября
|7 серия
|19 октября
