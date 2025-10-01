Стиль жизни
Задание сериал 2025: дата выхода серий — Марк Руффало
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:55

1 мин.

Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Задание», реж. Джеремайя Зейгар, Салли Ричардсон-Уитфилд, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Задание», реж. Джеремайя Зейгар, Салли Ричардсон-Уитфилд, HBO Max

9 сентября на HBO Max стартовал мини-сериал «Задание». Режиссерами криминальной драмы выступили Джеремайя Зейгар и Салли Ричардсон-Уитфилд.

В центре сюжета проекта — агент ФБР Том (Марк Руффало), возглавляющий оперативную группу по предотвращению серии ограблений наркопритонов.

Кто снялся в сериале «Задание»

В «Задании» также снялись Том Пелфри, Эмилия Джонс, Фабьен Франкель, Тусо Мбеду, Рауль Кастильо и Элисон Оливер.

Трейлер сериала «Задание»

Расписание выхода эпизодов сериала «Задание»

1 серия 9 сентября
2 серия 14 сентября
3 серия 21 сентября
4 серия 28 сентября
5 серия 5 октября
6 серия 12 октября
7 серия 19 октября
