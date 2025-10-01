Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов

9 сентября на HBO Max стартовал мини-сериал «Задание». Режиссерами криминальной драмы выступили Джеремайя Зейгар и Салли Ричардсон-Уитфилд.

В центре сюжета проекта — агент ФБР Том (Марк Руффало), возглавляющий оперативную группу по предотвращению серии ограблений наркопритонов.

Кто снялся в сериале «Задание»

В «Задании» также снялись Том Пелфри, Эмилия Джонс, Фабьен Франкель, Тусо Мбеду, Рауль Кастильо и Элисон Оливер.

Трейлер сериала «Задание»

Расписание выхода эпизодов сериала «Задание»