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Задача трех тел Netflix: трейлер, дата выхода, сюжет и актеры
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Сегодня, 16:35

0 мин.

Netflix опубликовал трейлер сериала «Задача трех тел»

Опубликован трейлер научно-фантастического сериала «Задача трех тел»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Задача трех тел».
Фото Кадр из сериала «Задача трех тел»
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Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического сериала «Задача трех тел», сюжет которого сосредоточен на первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией.

Режиссерами проекта выступили Минки Спиро («Молокососы») и Дерек Цан («Лучшие дни»).

В сериале снялись Саамер Усмани, Марло Келли, Джован Адепо, Розалинд Чао, Джон Брэдли, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм и Бенедикт Вонг.

Премьера сериала «Задача трех тел» пройдет 21 марта.

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