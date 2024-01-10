Netflix опубликовал трейлер сериала «Задача трех тел»
Опубликован трейлер научно-фантастического сериала «Задача трех тел»
Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического сериала «Задача трех тел», сюжет которого сосредоточен на первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией.
Режиссерами проекта выступили Минки Спиро («Молокососы») и Дерек Цан («Лучшие дни»).
В сериале снялись Саамер Усмани, Марло Келли, Джован Адепо, Розалинд Чао, Джон Брэдли, Эйса Гонсалес, Лиам Каннингэм и Бенедикт Вонг.
Премьера сериала «Задача трех тел» пройдет 21 марта.
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