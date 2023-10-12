Забастовка продолжается. Альянс продюсеров кино и телевидения не пришел к соглашению с Гильдией актеров США

Забастовка голливудских сценаристов завершилась, а вот до окончания забастовки актеров еще далеко. Переговоры между SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров) и AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения) были приостановлены после более чем недели переговоров. В официальном заявлении Альянс подтвердил, что стороны зашли в тупик: «Разногласия между AMPTP и SAG-AFTRA слишком велики, и переговоры больше не двигают нас в продуктивном направлении».

Среди ряда вопросов, в которых Альянс и Гильдия не могут прийти к соглашению, требование SAG-AFTRA об отчислениях с доходов студий от стриминга кино и сериалов. Альянс счел подобное условие обременительным. Кроме того, AMPTP и SAG-AFTRA не сошлись в вопросе относительно использования ИИ.

На данный момент забастовка голливудских актеров длится уже 90 дней.