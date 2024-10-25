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За слова отвечаю фильм 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 19:05

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Фильм «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной выйдет 14 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «За слова отвечаю», реж. Виталий Дудка / Инфинити контент, Dudka Films
Фото Кадр из фильма «За слова отвечаю», реж. Виталий Дудка / Инфинити контент, Dudka Films
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14 ноября в российский прокат выйдет драмеди «За слова отвечаю». Режиссером фильма выступил Виталий Дудка, известный по работе над мини-сериалом «Кто там?» и картиной «Юра дворник».

Сюжет фильма «За слова отвечаю» сосредоточен на звезде мотивационных тренингов, которой грозит тюремный срок за мошенничество. Обвиняемая пытается найти свидетелей, которые смогли бы выступить на суде в ее защиту. По ту сторону тюремной решетки главную героиню окружают хейтеры, но она может найти сторонников среди сокамерниц.

Кто снялся в фильме «За слова отвечаю»

В картине снялись Оксана Акиньшина, Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарев, Ирина Безряднова, Виктория Буцких, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Золотовицкий и Дмитрий Блохин.

Трейлер фильма «За слова отвечаю»

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