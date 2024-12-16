Юра Борисов получил еще две награды за роль Игоря в фильме «Анора»

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Юра Борисов, сыгравший телохранителя Игоря в фильме Шона Бэйкера «Анора», получил еще две награды за свою роль — от кинокритиков Торонто и Сан-Франциско.

В первом случае актер снова разделил победу с Кираном Калкиным, который сыграл Бенджи Каплана в драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Ранее стало известно, что Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус».