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Юра Борисов получил еще две награды за роль Игоря в фильме Анора
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Сегодня, 17:30

0 мин.

Юра Борисов получил еще две награды за роль Игоря в фильме «Анора»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Юра Борисов, сыгравший телохранителя Игоря в фильме Шона Бэйкера «Анора», получил еще две награды за свою роль — от кинокритиков Торонто и Сан-Франциско.

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В первом случае актер снова разделил победу с Кираном Калкиным, который сыграл Бенджи Каплана в драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Ранее стало известно, что Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус».

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