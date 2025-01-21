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Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle Awards
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:10

0 мин.

Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle Awards

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle Awards за роль Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».

Также фильм был выдвинут в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» (Шон Бэйкер) и «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон).

Победителей премии Vancouver Film Critics Circle Awards объявят 19 февраля.

Ранее стало известно, что Юра Борисов номинирован на премию BAFTA.

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