Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle Awards

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Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle Awards за роль Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».

Также фильм был выдвинут в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» (Шон Бэйкер) и «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон).

Победителей премии Vancouver Film Critics Circle Awards объявят 19 февраля.

Ранее стало известно, что Юра Борисов номинирован на премию BAFTA.