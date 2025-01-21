Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle Awards
Юра Борисов номинирован на премию Vancouver Film Critics Circle Awards за роль Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».
Также фильм был выдвинут в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» (Шон Бэйкер) и «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон).
Победителей премии Vancouver Film Critics Circle Awards объявят 19 февраля.
Ранее стало известно, что Юра Борисов номинирован на премию BAFTA.
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