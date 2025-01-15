Юра Борисов номинирован на премию BAFTA

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Юру Борисова номинировали на британскую премию BAFTA за роль Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».

Вместе с ним за победу в категории «Лучший актер второго плана» поборятся Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Церемония награждения премии BAFTA состоится 16 февраля.