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Юра Борисов номинирован на премию BAFTA
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:35

0 мин.

Юра Борисов номинирован на премию BAFTA

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Юру Борисова номинировали на британскую премию BAFTA за роль Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».

Вместе с ним за победу в категории «Лучший актер второго плана» поборятся Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Церемония награждения премии BAFTA состоится 16 февраля.

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