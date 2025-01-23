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Оскар 2025: Юра Борисов, номинация
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Юра Борисов номинирован на «Оскар»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Анора, Юра Борисов.
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».

Вместе с ним за статуэтку в номинации «Лучший актер второго плана» поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

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Примечательно, что Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар».

Ранее Юра Борисов был номинирован на Vancouver Film Critics Circle Awards, «Золотой глобус» и ряд других престижных премий также за роль Игоря.

97-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 2 марта.

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