Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTA за свои роли в «Аноре»

Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист британской кинопремии BAFTA за свои роли в фильме «Анора». Оба в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Также картина Шона Бэйкера номинирована в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Юра Борисов сыграл в «Аноре» телохранителя Игоря, а Марк Эйдельштейн — сына русского олигарха Ваню.

Победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.

Ранее стало известно, что Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус» и уже получил несколько наград за свою роль, в том числе, от кинокритиков Торонто и Сан-Франциско.

Марк Эйдельштейн же попал в список самых стильных людей 2024 года.