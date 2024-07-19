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Юг сериал 2024: дата выхода и трейлер, Ярослав Могильников — где смотреть
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Сегодня, 18:25

0 мин.

Сериал «Юг» с Ярославом Могильниковым выйдет 1 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Юг»
Фото Кадр из сериала «Юг»
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1 августа на Okko пройдет премьера сериала «Юг». Режиссером проекта выступил Иван Соснин («Далекие близкие»), а сценарий сериала написал Алим Бесчоков («Неличная жизнь»).

Сюжет проекта сосредоточен на подростке по имени Юг, который стремится найти своего отца.

В «Юге» снялись Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова и Павел Комаров.

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