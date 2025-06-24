Стиль жизни
Яга на нашу голову фильм 2025: тизер-трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

24 июня, 17:10

1 мин.

Вышел тизер-трейлер комедии «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Яга на нашу голову», реж. Александр Войтинский, Студия +1, НМГ кинопрокат
Фото Кадр из фильма «Яга на нашу голову», реж. Александр Войтинский, Студия +1, НМГ кинопрокат

НМГ Кинопрокат опубликовал тизер-трейлер комедии «Яга на нашу голову». Режиссером фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»). По сюжету Петя Виноградов (Александр Самусев) узнает, что его няня — Баба Яга (Светлана Ходченкова), и пытается помочь ей вернуться домой.

Кто снялся в фильме «Яга на нашу голову»

В картине снялись Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова, Ирина Романова и Дмитрий Кондратков.

Трейлер фильма «Яга на нашу голову»

Когда выйдет фильм «Яга на нашу голову»

Премьера комедии «Яга на нашу голову» пройдет 13 ноября.

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Два холма»

