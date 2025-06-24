Вышел тизер-трейлер комедии «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой

НМГ Кинопрокат опубликовал тизер-трейлер комедии «Яга на нашу голову». Режиссером фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»). По сюжету Петя Виноградов (Александр Самусев) узнает, что его няня — Баба Яга (Светлана Ходченкова), и пытается помочь ей вернуться домой.

Кто снялся в фильме «Яга на нашу голову»

В картине снялись Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова, Ирина Романова и Дмитрий Кондратков.

Трейлер фильма «Яга на нашу голову»

Когда выйдет фильм «Яга на нашу голову»

Премьера комедии «Яга на нашу голову» пройдет 13 ноября.