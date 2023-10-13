«Я не хочу уходить!» BBC показала вырезанные дубли эпизода прощания с Десятым Доктором

Одним из самых душераздирающих эпизодов «Доктора Кто» по праву можно считать регенерацию Десятого Доктора. В финале спецвыпуска «Конец времени» Повелитель Времени говорит: «Я не хочу уходить!», чем, в общем, выразил настроение большей части поклонников сериала.

Режиссер эпизода Эйрос Лин рассказал, что есть четыре версии этой сцены: «С каждым дублем мы усиливали эмоции». Постановщик хотел, чтобы исполнителя роли Доктора Дэвида Теннанта полностью охватило горе, что, по словам Лина, было неправильно. Теннант же решил оставить фанатам Доктора немного надежды.

С момента выхода спецэпизода прошло больше 10 лет, но Дэвид Теннант периодически возвращается к роли Повелителя Времени в поворотные моменты проекта. Например, в ноябре выйдут спецвыпуски к 60-летию «Доктора Кто», где актер представит Четырнадцатого Доктора.

Ранее Кайли Миноуг рассказала о своем возможном возвращении во вселенную «Доктора Кто», а исполнительница роли Ривер Сонг Алекс Кингстон дала совет Шути Гатве, который играет новое воплощение Повелителя Времени.