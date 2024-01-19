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Я медведь, фильм 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 16:30

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Премьера российской комедии «Я — медведь» с Никитой Кологривым пройдет 1 февраля

В феврале в прокат выйдет российская комедия «Я — медведь»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Я — медведь».
Фото Кадр из фильма «Я — медведь»
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1 февраля пройдет премьера российской комедии «Я — медведь», по сюжету которой в самой обычной семье внезапно появляется медвежонок и начинает сильно влиять на повседневную жизнь каждого из ее членов.

В фильме снялись Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Ольга Тумайкина, Ирина Безряднова и Владимир Стержаков.

Картина «Я — медведь» будет показываться в российских кинотеатрах с 1 февраля.

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