В феврале в прокат выйдет российская комедия «Я — медведь»

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1 февраля пройдет премьера российской комедии «Я — медведь», по сюжету которой в самой обычной семье внезапно появляется медвежонок и начинает сильно влиять на повседневную жизнь каждого из ее членов.

В фильме снялись Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Ольга Тумайкина, Ирина Безряднова и Владимир Стержаков.

Картина «Я — медведь» будет показываться в российских кинотеатрах с 1 февраля.