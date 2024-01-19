Премьера российской комедии «Я — медведь» с Никитой Кологривым пройдет 1 февраля
В феврале в прокат выйдет российская комедия «Я — медведь»
1 февраля пройдет премьера российской комедии «Я — медведь», по сюжету которой в самой обычной семье внезапно появляется медвежонок и начинает сильно влиять на повседневную жизнь каждого из ее членов.
В фильме снялись Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Ольга Тумайкина, Ирина Безряднова и Владимир Стержаков.
Картина «Я — медведь» будет показываться в российских кинотеатрах с 1 февраля.
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