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Warner Bros. рассматривают первые варианты сценариев сериала по «Гарри Поттеру»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:05

1 мин.

Warner Bros. рассматривают первые варианты сценариев сериала по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана».
Гарри Поттер, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
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История о мальчике, который выжил, находится в процессе масштабного перезапуска. Warner Bros. и Max не исключают возможности создания нескольких проектов в рамках вселенной «Гарри Поттера», главным из которых будет одноименный сериал. Каждый сезон будет адаптироваться по части книги Джоан Роулинг.

Как сообщает Deadline, сейчас Warner Bros. рассматривают первые варианты сценариев сериала по «Гарри Поттеру». Свои идеи уже предложили Марта Хиллер («Последнее королевство»), Кэтлин Джордан («Молодые охотницы за головами»), Том Моран («Час дьявола») и Майкл Лессли («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).

В будущем многосерийном проекте Джоан Роулинг выступит исполнительным продюсером и будет участвовать в принятии решений.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Фантастические твари и&nbsp;где они обитают&raquo;. Режиссер «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» рассказал о дальнейшей судьбе франшизы
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