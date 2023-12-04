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Warner Bros. показала трейлер постапокалиптического боевика «Фуриоса»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:20

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Warner Bros. показала трейлер постапокалиптического боевика «Фуриоса»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Фуриоса»
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Warner Bros. Pictures представил трейлер фильма «Фуриоса». Сюжет постапокалиптического боевика сосредоточен на истории главной героини картины «Безумный Макс: Дорога ярости» — воительницы Фуриосы.

В картине снялись Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон, Дэниэл Уэббер, Нэйтан Джонс, Горан Д'Клюе, Лейчи Халм и Рахель Абдулрахман.

Премьера «Фуриосы» запланирована на 24 мая 2024 года.

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