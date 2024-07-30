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Взрослые сериал 2024: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
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Сегодня, 15:30

0 мин.

Сериал «Взрослые» выйдет 5 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Взрослые»
Фото Кадр из сериала «Взрослые»
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5 августа на Okko пройдет премьера сериала «Взрослые». Режиссером и сценаристом проекта выступила Екатерина Тодоровская.

По сюжету лучшие подруги Лиза, Соня и Яна не хотят жить в соответствии с общепринятыми правилами, а стремятся найти свой путь.

В проекте снялись Мария Мацель, Анастасия Талызина, Стася Милославская, Наталья Щукина, Елена Смирнова, Олег Отс, Кирилл Балобан, Кирилл Буханцев, Игорь Кузнецов и Иван Алексеев.

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