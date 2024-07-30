Сериал «Взрослые» выйдет 5 августа
5 августа на Okko пройдет премьера сериала «Взрослые». Режиссером и сценаристом проекта выступила Екатерина Тодоровская.
По сюжету лучшие подруги Лиза, Соня и Яна не хотят жить в соответствии с общепринятыми правилами, а стремятся найти свой путь.
В проекте снялись Мария Мацель, Анастасия Талызина, Стася Милославская, Наталья Щукина, Елена Смирнова, Олег Отс, Кирилл Балобан, Кирилл Буханцев, Игорь Кузнецов и Иван Алексеев.
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