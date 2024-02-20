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Выживут только любовники: дата выхода, где смотреть, трейлер, сюжет
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20 февраля, 11:00

0 мин.

Картина «Выживут только любовники» выйдет в повторный прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Выживут только любовники».
Фото Кадр из фильма «Выживут только любовники»
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Картина Джима Джармуша «Выживут только любовники» выйдет в России в повторный прокат 22 февраля. Фильм рассказывает историю древних вампиров Адама и Евы, где Адам показан уставшим от вечной жизни меланхоличным музыкантом, а Ева — жизнерадостной и мудрой вампиршей, иногда приезжающей вытаскивать Адама из депрессии.

Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон и Том Хиддлстон. Впервые фильм вышел в России 10 апреля 2014 года.

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