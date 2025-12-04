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Выживший фильм 2025: дата выхода в России — трейлер
Фильмы и сериалы

4 декабря 2025, 18:30

1 мин.

В российских кинотеатрах вышел триллер «Выживший»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Выживший», реж. Джо Карнахан, Highland Film Group (HFG), Gramercy Park Media, K. JAM Media
Фото Кадр из фильма «Выживший», реж. Джо Карнахан, Highland Film Group (HFG), Gramercy Park Media, K. JAM Media

Сегодня, 4 декабря, в российский прокат вышел триллер «Выживший». Режиссером картины выступил Джо Карнахан («Хороший, плохой, коп», «Лига теней»).

По сюжету четверо друзей попадают в очень опасную ситуацию и вынуждены бороться за выживание без помощи спасателей.

Кто снялся в фильме «Выживший»

В триллере снялись Закари Ливай, Джош Дюамель, Квентин Плэр, Терренс Террелл, Маршалл Кук, ДжоБет Уильямс, Флориана Лима, Джессика Блэкмор и Джеймс Мартин Келли.

Трейлер фильма «Выживший»

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