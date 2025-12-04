В российских кинотеатрах вышел триллер «Выживший»

Сегодня, 4 декабря, в российский прокат вышел триллер «Выживший». Режиссером картины выступил Джо Карнахан («Хороший, плохой, коп», «Лига теней»).

По сюжету четверо друзей попадают в очень опасную ситуацию и вынуждены бороться за выживание без помощи спасателей.

Кто снялся в фильме «Выживший»

В триллере снялись Закари Ливай, Джош Дюамель, Квентин Плэр, Терренс Террелл, Маршалл Кук, ДжоБет Уильямс, Флориана Лима, Джессика Блэкмор и Джеймс Мартин Келли.