Сериал «Высокий сезон»: расписание релиза эпизодов
11 июня в онлайн-кинотеатрах Okko и START стартовал сериал «Высокий сезон». Режиссером и сценаристом проекта выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»).
По сюжету Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме. Накануне отъезда девушка встретила бывшего бойфренда, которого считала погибшим, и пропала. Пытаясь сделать все возможное, чтобы ее вернуть, Миша выяснил, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом.
Кто снялся в сериале «Высокий сезон»
В проекте снялись Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сиу Нгуен, Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов, Суан Фук и Ион Сафта.
Трейлер сериала «Высокий сезон»
Расписание выхода эпизодов сериала «Высокий сезон»
|1 серия
|11 июня
|2 серия
|11 июня
|3 серия
|19 июня
|4 серия
|26 июня
|5 серия
|3 июля
|6 серия
|10 июля
|7 серия
|17 июля
|8 серия
|24 июля
Последние новости