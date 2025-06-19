Высокий сезон сериал: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

19 июня 2025, 18:15

1 мин.

Сериал «Высокий сезон»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Высокий сезон», реж. Стас Иванов, START, Okko
Кадр из сериала «Высокий сезон», реж. Стас Иванов, START, Okko

11 июня в онлайн-кинотеатрах Okko и START стартовал сериал «Высокий сезон». Режиссером и сценаристом проекта выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»).

По сюжету Миша и Аня проводят отпуск во Вьетнаме. Накануне отъезда девушка встретила бывшего бойфренда, которого считала погибшим, и пропала. Пытаясь сделать все возможное, чтобы ее вернуть, Миша выяснил, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом.

Кто снялся в сериале «Высокий сезон»

В проекте снялись Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Донг Ань Куинь, Сиу Нгуен, Сергей Горошко, Юрий Насонов, Фрол Фролов, Суан Фук и Ион Сафта.

Трейлер сериала «Высокий сезон»

Расписание выхода эпизодов сериала «Высокий сезон»

1 серия 11 июня
2 серия 11 июня
3 серия 19 июня
4 серия 26 июня
5 серия 3 июля
6 серия 10 июля
7 серия 17 июля
8 серия 24 июля
