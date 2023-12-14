Вышла седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

На платформах Wink и START уже доступна седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Новый эпизод продолжает рассказ о суровых 80-х, где пацаны живут по законам улиц, а остальные для них — враги. В седьмой серии становится известна дальнейшая судьба Айгуль (Анна Пересильд) и остальных героев, которые оказываются лицом к лицу с плодами своего образа жизи.

Ранее мы рассказывали, что в магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана», и когда будет возможно ее приобрести.