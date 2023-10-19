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«Мне суждено стать великим». Вышел второй трейлер фильма Ридли Скотта «Наполеон»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Sony Pictures Entertainment опубликовал второй трейлер картины Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби.

В нем главный герой считает, что идет по стопам Цезаря и Александра Великого, а Жозефина напоминает, что при всем своем стремлении к небывалому величию Наполеон без нее никто.

В «Наполеоне» снялись Бен Майлз, Людивин Санье, Иэн Макнис, Катрин Уокер, Тахар Рахим, Пол Рис, Мэттью Нихэм и Юссеф Керкур.

Премьера фильма пройдет 22 ноября.

Ранее EW показал новые кадры картины.

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