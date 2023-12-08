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Вышел второй трейлер фильма «Мастер и Маргарита»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

0 мин.

«Я хочу, чтобы все стало, как было». Вышел второй трейлер фильма «Мастер и Маргарита»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Маргарита.
Фото Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
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«Атмосфера кино» показала второй трейлер фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина («Серебряные коньки»).

В картине снялись Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Евгений Князев и Данил Стеклов.

Премьера экранизации культового романа Михаила Булгакова пройдет 25 января.

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