Вышел трейлер спин-оффа «Пацанов»

В сети появился полноценный промо-ролик в поддержку нового сериала. «Поколение «Ви» расскажет о специальном колледже, в котором молодые супергерои развивают свои необычные способности. Премьера запланирована на 29 сентября.

Любопытно, что одного из персонажей сыграл сын Арнольда Шварцнеггера: изначально Патрик проходил пробы на роль Патриота в сериале «Пацаны», а в итоге получил предложение присоединиться к спин-оффу. Также ожидается, что в «Поколении «Ви» появятся несколько героев из оригинального проекта, в частности — Солдатик в исполнении Дженсена Эклза.