Вышел трейлер сиквела ленты «Капитан Марвел»

В сети появился полноценный промо-ролик в поддержку очередного проекта студии Marvel. В фильме «Капитан Марвел 2» Бри Ларсон вернется к роли Кэрол Дэнверс, а Сэмюэл Л. Джексон вновь примерит на себя образ Ника Фьюри. Также в трейлере можно заметить Иман Веллани (Мисс Марвел) и Тейону Паррис (Моника Рамбо).

Премьера картины запланирована на ноябрь 2023 года. Однако пока неизвестно, внесет ли забастовка сценаристов и актеров коррективы в график релизов: так, например, накануне появились слухи о том, что сиквелы «Дюны» и «Аквамена» могут быть перенесены на следующий год.