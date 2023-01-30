Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по мотивам рассказа Стивена Кинга

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый официальный трейлер фильма ужасов «Бугимен» / The Boogeyman. Об этом пишет портал «Лайфхакер». В основу сюжета лег одноименный рассказ Стивена Кинга. Легендарный фантаст уже видел картину и одобрил некоторые поправки в оригинальном сценарии.

В центре кинокартины — девочка-подросток и ее младшая сестра, обнаружившие после трагической смерти матери, что в их доме обитает монстр. Главные роли достались Софи Тэтчер и Крис Мессина. Также в фильме приняли участие Марин Айрлэнд, Вивьен Лира Блэр и Давид Дастмалчян («Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Режиссер фильма — Роб Сэвадж, на чьем счету уже был хоррор «Астрал. Онлайн». Выход кинокартины намечен на 2 июня.