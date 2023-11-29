Молодой учитель впадает в отчаяние в трейлере фильма «О сухой траве»
Janus Films представил трейлер турецкого фильма Нури Бильге Джейлана («Дикая груша») «О сухой траве». Сюжет проекта сосредоточен на учителе, который постепенно теряет надежду на карьерные перспективы.
В картине снялись Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук и Дженгиз Бозкурт.
Мировая премьера фильма «О сухой траве» прошла в Каннах, где Мэрвэ Диздар получила награду за лучшую женскую роль.
В кинотеатрах картина «О сухой траве» выйдет 23 февраля 2024 года.
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