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Вышел трейлер фильма «О сухой траве»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

0 мин.

Молодой учитель впадает в отчаяние в трейлере фильма «О сухой траве»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «О сухой траве»
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Janus Films представил трейлер турецкого фильма Нури Бильге Джейлана («Дикая груша») «О сухой траве». Сюжет проекта сосредоточен на учителе, который постепенно теряет надежду на карьерные перспективы.

В картине снялись Дениз Джелилоглу, Мэрвэ Диздар, Эрдем Шеноджак, Юксель Аксу, Мюнир Джан Джиндорук и Дженгиз Бозкурт.

Мировая премьера фильма «О сухой траве» прошла в Каннах, где Мэрвэ Диздар получила награду за лучшую женскую роль.

В кинотеатрах картина «О сухой траве» выйдет 23 февраля 2024 года.

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