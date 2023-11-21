Дейзи Ридли живет в своем воображении в трейлере фильма «Иногда я думаю о смерти»

Oscilloscope Laboratories представила трейлер фильма Рэйчел Ламберт «Иногда я думаю о смерти». Главную роль в картине сыграла Дейзи Ридли.

По сюжету Фрэн (Ридли) — социально неловкая офисная сотрудница, большую часть своего времени проводящая в одиночестве. После знакомства с коллегой по работе Робертом (Дейв Мерхейе) героиня начинает понемногу открываться внешнему миру.

На фестивале «Сандэнс» Дейзи Ридли рассказывала, что чувствует со своим персонажем сильную связь. По словам актрисы, читая сценарий этого фильма, в конце она каждый раз плакала.

В картине снялись Парвеш Шина, Марсия Дебонис, Мэг Штальтер, Бриттани О'Грэйди, Бри Элрод, Айанна Беркшир и Шон Тарджото.

Премьера фильма «Иногда я думаю о смерти» запланирована на 26 января 2024 года.