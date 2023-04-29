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29 апреля, 12:05

Вышел первый тизер-трейлер «Призраков в Венеции» об Эркюле Пуаро

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из трейлера к фильму «Призраки в Венеции».

20th Century Studios опубликовала тизер-трейлер нового фильма Кеннета Брана об Эркюле Пуаро. Картина станет киноадаптацией детективного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин».

По сюжету ушедший на пенсию Пуаро (Кеннет Брана) принимает участие в спиритическом сеансе, в ходе которого совершается убийство. Детектив берется за расследование и проникает в «зловещий мир теней и тайн».

Премьера «Призраков в Венеции» состоится 15 сентября.

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