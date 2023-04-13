Вышел первый официальный тизер сериала «Гарри Поттер»

Первый официальный тизер сериала «Гарри Поттер» представили во время презентации по поводу объединения стримингов HBO Max и Discovery+ в новый сервис под названием Max. В небольшом видео звучит культовая композиция Джона Уильямса, а плавающие свечи из Большого зала Хогвартса превращаются в хорошо всем знакомый логотип в виде молнии. Об этом сообщили на сайте Comicbook.

Любителей франшизы ожидает совершенно новый актерский состав. Каждый из сезонов сериала «Гарри Поттер» будет основан на одной из книг Джоан Роулинг. Предполагается, что они станут десятилетним сериалом. «Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому. Гарри Поттер — культурный феномен, и ясно, что существует такая непроходящая любовь и жажда волшебного мира», — заявил председатель и главный исполнительный директор стриминга Кейси Блойс. Джоан Роулинг, которая выступит в качестве исполнительного продюсера сериала, добавила, что для нее важна приверженность сервиса Max сохранению целостности ее книг. «Я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая позволит добиться такой степени глубины и детализации, которые доступны только полнометражному телесериалу», — заявила писательница.