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Вуди Аллен подумывает о завершении карьеры

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Мелкие мошенники».

Накануне в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера 50-го фильма Вуди Аллена.

В интервью изданию Variety оскароносный режиссер, чье имя в последние годы чаще ассоциируется с обвинениями в изнасилованиях, рассказал о планах на будущее. «У меня так много идей для фильмов, что хочется поддаться искушению заняться ими, если бы их было легко профинансировать. Не уверен, однако, что у меня остались силы и время на сбор денег», — признался Вуди Аллен.

Кинематографист также добавил, что накануне представил в рамках Венецианского кинофестиваля свою 50-ю по счету картину («Великая ирония» была показана вне конкурса, а в российский прокат выйдет уже 28 сентября): это заставило его задуматься, стоит ли вообще снимать дальше. Аллен заявил, что, помимо трудностей с финансированием, его не устраивает нынешний принцип работы киноиндустрии, когда после пары недель проката лента тут же оказывается на телевидении или стриминговом сервисе.

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