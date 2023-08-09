Второй сезон «Черной весны» создаст искусственный интеллект
Популярный отечественный сериал получит нестандартное продолжение. 8 августа в ТГ-канале START сообщили, что новые серии «Черной весны» «нарисуют» с помощью передовых нейросетевых технологий. Режиссерами и авторами сценария останутся Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а главных героев озвучат актеры первого сезона. Детали сюжета и дата выхода держатся в секрете, но работа над проектом уже началась.
Напомним, что «Черная весна» рассказывает о жизни подростков в небольшом приморском городке. Однажды они находят пару пистолетов и решают возродить старинную традицию, организовав дуэльный клуб.
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