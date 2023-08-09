Второй сезон «Черной весны» создаст искусственный интеллект

Популярный отечественный сериал получит нестандартное продолжение. 8 августа в ТГ-канале START

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что новые серии «Черной весны» «нарисуют» с помощью передовых нейросетевых технологий. Режиссерами и авторами сценария останутся Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а главных героев озвучат актеры первого сезона. Детали сюжета и дата выхода держатся в секрете, но работа над проектом уже началась.