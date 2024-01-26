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Вторник 2024: дата выхода фильма, актеры, сюжет, трейлер
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Сегодня, 11:45

1 мин.

A24 представил трейлер фильма «Вторник»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вторник».
Фото Кадр из фильма «Вторник»
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A24 опубликовал трейлер фильма «Вторник» с Джулией Луис-Дрейфус («Сайнфелд») и Лолой Петтикрю («Анна Болейн»).

В начале ролика героини выясняют, как работает приложение для знакомств Tinder и флирт, но сама картина гораздо глубже.

По сюжету смертельно больная дочь (Петтикрю) пытается подготовить маму (Луис-Дрейфус) к своему уходу. Своего рода проводником между мирами в проекте выступает попугай, которого в проекте озвучил Аринзе Кене («Король Лир»). В трейлере персонаж говорит о том, что любая жизнь конечна.

Картина «Вторник» — режиссерский дебют Даины Ониунас-Пусич. Точная дата релиза фильма пока неизвестна.

Май декабрь, 2024. Российская премьера триллера «Май декабрь» пройдет 1 февраля

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