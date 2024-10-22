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Встретимся вчера фильм 2024: дата выхода и трейлер — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:20

1 мин.

Фильм «Встретимся вчера» выйдет в российский прокат 24 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Встретимся вчера», реж. Александр Богуславский / Кинокомпания братьев Андреасян при поддержке онлайн-кинотеатра Иви
Фото Кадр из фильма «Встретимся вчера», реж. Александр Богуславский / Кинокомпания братьев Андреасян при поддержке онлайн-кинотеатра Иви
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24 октября в российских кинотеатрах стартуют показы картины «Встретимся вчера» Александра Богуславского («Сквозь время»). По сюжету проекта Сергей и Аня хотят развестись. В этот переломный момент главные герои по невероятному стечению обстоятельств попадают во временную петлю, которая или поможет спасти брак Сергея и Ани, или усугубит их конфликт.

Кто снялся в фильме «Встретимся вчера»

В картине снялись Артем Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк и Ян Теплов.

Трейлер фильма «Встретимся вчера»

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