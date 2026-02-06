Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Встать на ноги сериал 2026: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

6 февраля, 17:00

1 мин.

Сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев, Место силы, Originals Production
Фото Кадр из сериала «Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев, Место силы, Originals Production

На Okko стартовал сериал Павла Тимофеева («Выжившие») «Встать на ноги». По сюжету бывший уголовник пытается забрать долг у предавшего его друга и наладить отношения с дочерью.

Кто снялся в сериале «Встать на ноги»

В проекте снялись Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич и Давид Сократян.

Трейлер сериала «Встать на ноги»

Расписание релиза эпизодов сериала «Встать на ноги»

1 серия 5 февраля
2 серия 5 февраля
3 серия 12 февраля
4 серия 19 февраля
5 серия 26 февраля
6 серия 5 марта
7 серия 12 марта
8 серия 19 марта
Дети перемен 2 сезон сериал: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.«В чем сила, брат?»: как стартовал 2-й сезон сериала «Дети перемен»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
ЦСКА на пороге усиления обороны. Армейцы вступили в битву с таинственным саудовским клубом за бразильца
Флаг России и мишка, падение Непряевой, золото Италии из кино, скандал с музыкой Гуменника: главное на Олимпиаде-2026 7 февраля
Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме
Россиянка Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Экс-супруга миллиардера Галицкого покончила с собой в ИВС
На Украине сообщили о начале «тихой войны» граждан против сотрудников ТЦК

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
09:00
Фильму «Таксист» — 50 лет: интересные факты про культовую ленту Скорсезе
6 фев 16:15
Prime Video показал трейлер «Молодого Шерлока» Гая Ричи
6 фев 15:00
Когда выйдет 3-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»
6 фев 14:30
Умер актер из фильма «Брат» Артур Арутюнян
5 фев 19:15
Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна»