Сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко: расписание релиза эпизодов
На Okko стартовал сериал Павла Тимофеева («Выжившие») «Встать на ноги». По сюжету бывший уголовник пытается забрать долг у предавшего его друга и наладить отношения с дочерью.
Кто снялся в сериале «Встать на ноги»
В проекте снялись Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич и Давид Сократян.
Трейлер сериала «Встать на ноги»
Расписание релиза эпизодов сериала «Встать на ноги»
|1 серия
|5 февраля
|2 серия
|5 февраля
|3 серия
|12 февраля
|4 серия
|19 февраля
|5 серия
|26 февраля
|6 серия
|5 марта
|7 серия
|12 марта
|8 серия
|19 марта
Последние новости
6 фев 14:30