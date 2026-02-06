Сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко: расписание релиза эпизодов

На Okko стартовал сериал Павла Тимофеева («Выжившие») «Встать на ноги». По сюжету бывший уголовник пытается забрать долг у предавшего его друга и наладить отношения с дочерью.

Кто снялся в сериале «Встать на ноги»

В проекте снялись Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич и Давид Сократян.

Трейлер сериала «Встать на ноги»

Расписание релиза эпизодов сериала «Встать на ноги»