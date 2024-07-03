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Всеамериканский Возвращение домой 3 сезон: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры
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Сегодня, 17:10

0 мин.

3 сезон сериала «Всеамериканский: Возвращение домой» выйдет 8 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Всеамериканский: Возвращение домой»
Фото Кадр из сериала «Всеамериканский: Возвращение домой»
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8 июля на The CW пройдет премьера третьего сезона сериала «Всеамериканский: Возвращение домой».

В продолжении проекта Симона столкнется с последствиями своего романтического выбора, но любовная драма отойдет на второй план, когда под угрозой окажутся спортивные амбиции героини.

В сериале снялись Джеффри Хайтауэр, Келли Дженретт, Сильвестр Пауэлл, Пейтон «Алекс» Смит, Кори Хардрикт, Камилль Хайд, Нетта Уокер и Митчелл Эдвардс.

Уокер, Джаред Падалеки. Джаред Падалеки раскритиковал The CW за простой и дешевый контент

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