3 сезон сериала «Всеамериканский: Возвращение домой» выйдет 8 июля

8 июля на The CW пройдет премьера третьего сезона сериала «Всеамериканский: Возвращение домой».

В продолжении проекта Симона столкнется с последствиями своего романтического выбора, но любовная драма отойдет на второй план, когда под угрозой окажутся спортивные амбиции героини.

В сериале снялись Джеффри Хайтауэр, Келли Дженретт, Сильвестр Пауэлл, Пейтон «Алекс» Смит, Кори Хардрикт, Камилль Хайд, Нетта Уокер и Митчелл Эдвардс.