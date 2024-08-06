Фильм «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли выйдет 7 августа

7 августа в мировой прокат выйдет фильм Джастина Бальдони («В метре друг от друга») «Все закончится на нас». Картина рассказывает о Лили Блум, мечтающей о собственном бизнесе и пытающейся определиться в отношениях.

В мелодраме снялись Блейк Лайвли, Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Брэндон Скленар, Хасан Минхадж, Кевин МакКидд, Эми Мортон, Алекс Нюстадтер и Роберт Клохесси.