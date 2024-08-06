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Все закончится на нас 2024: дата выхода и трейлер, сюжет и актеры
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Сегодня, 15:05

0 мин.

Фильм «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли выйдет 7 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас»
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7 августа в мировой прокат выйдет фильм Джастина Бальдони («В метре друг от друга») «Все закончится на нас». Картина рассказывает о Лили Блум, мечтающей о собственном бизнесе и пытающейся определиться в отношениях.

В мелодраме снялись Блейк Лайвли, Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Брэндон Скленар, Хасан Минхадж, Кевин МакКидд, Эми Мортон, Алекс Нюстадтер и Роберт Клохесси.

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