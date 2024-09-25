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Все совпадения неслучайны сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:45

1 мин.

Вышел новый трейлер сериала «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Все совпадения неслучайны»
Фото Кадр из сериала «Все совпадения неслучайны»
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Apple TV опубликовал новый трейлер сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны». Сюжет проекта сосредоточен на журналистке, выясняющей, что она стала центральным персонажем романа, который раскрывает ее важную тайну.

В сериале снялись Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Саша Барон Коэн, Индира Варма, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ен и Даниэле Николи.

Трейлер сериала «Все совпадения неслучайны»

Когда выйдет сериал «Все совпадения неслучайны»

Премьера сериала «Все совпадения неслучайны» пройдет 11 октября.

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