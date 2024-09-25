Вышел новый трейлер сериала «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт
Apple TV опубликовал новый трейлер сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны». Сюжет проекта сосредоточен на журналистке, выясняющей, что она стала центральным персонажем романа, который раскрывает ее важную тайну.
В сериале снялись Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Саша Барон Коэн, Индира Варма, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ен и Даниэле Николи.
Трейлер сериала «Все совпадения неслучайны»
Когда выйдет сериал «Все совпадения неслучайны»
Премьера сериала «Все совпадения неслучайны» пройдет 11 октября.
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24 сен 21:00
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