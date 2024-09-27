Дата выхода сериала «Все совпадения неслучайны»: расписание релиза эпизодов
11 октября на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Все совпадения неслучайны»
11 октября на платформе Apple TV+ пройдет премьера сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны». Проект рассказывает об известной журналистке, выясняющей, что она стала центральным персонажем романа, который раскрывает ее важную тайну.
В сериале снялись Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Саша Барон Коэн, Индира Варма, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ен и Даниэле Николи.
Трейлер сериала «Все совпадения неслучайны»
Расписание релиза эпизодов сериала «Все совпадения неслучайны»
|1 серия
|11 октября
|2 серия
|11 октября
|3 серия
|18 октября
|4 серия
|25 октября
|5 серия
|1 ноября
|6 серия
|8 ноября
|7 серия
|15 ноября
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