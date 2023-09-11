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Вручение почетного «Оскара» из-за забастовок перенесли на январь

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Среди лауреатов — звезда супергеройской франшизы «Черная пантера» Анджела Бассетт.

Непрекращающиеся забастовки сценаристов и актеров продолжают влиять не только на график выхода фильмов, но и на проведение различных церемоний. Совсем недавно стало известно, что новых обладателей престижной телевизионной премии «Эмми» огласят не 18 сентября, как планировалось ранее, а 15 января. Теперь под удар попала и раздача почетных «Оскаров»: новая дата вручения — 9 января (вместо 18 ноября).

Среди лауреатов значится американская актриса Анджела Бассетт, в активе которой две номинации на основную премию «Оскар»: в 1994 года она могла получить заветную статуэтку за байопик о Тине Тернер «На что способна любовь», но уступила Холли Хантер («Пианино»), а в этом году — за Marvel-блокбастер «Черная пантера: Ваканда навеки», однако академики решили отметить Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»).

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