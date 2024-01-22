Дата выхода второго сезона сериала «Вражда»: расписание релиза эпизодов
Второй сезон сериала «Вражда» стартует на FX 31 января
31 января на FX стартует продолжение сериала «Вражда». Сюжет второго сезона сосредоточен на известном писателе Трумене Капоте. Он опубликовал рассказ, где нелестно описал жизнь светских львиц (так называемых лебедей). Оскорбленные дамы в ответ хотят его уничтожить.
Во втором сезоне «Вражды» снялись Дайан Лэйн, Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи, Калиста Флокхарт, Молли Рингуолд и Том Холландер.
Расписание выхода эпизодов второго сезона «Вражды»
|1 серия
|31 января
|2 серия
|31 января
|3 серия
|7 февраля
|4 серия
|14 февраля
|5 серия
|21 февраля
|6 серия
|28 февраля
|7 серия
|6 марта
|8 серия
|13 марта
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