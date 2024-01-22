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Вражда, 2 сезон: дата выхода, расписание серий, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 16:55

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Дата выхода второго сезона сериала «Вражда»: расписание релиза эпизодов

Второй сезон сериала «Вражда» стартует на FX 31 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Вражда».
Фото Кадр из сериала «Вражда»
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31 января на FX стартует продолжение сериала «Вражда». Сюжет второго сезона сосредоточен на известном писателе Трумене Капоте. Он опубликовал рассказ, где нелестно описал жизнь светских львиц (так называемых лебедей). Оскорбленные дамы в ответ хотят его уничтожить.

Во втором сезоне «Вражды» снялись Дайан Лэйн, Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи, Калиста Флокхарт, Молли Рингуолд и Том Холландер.

Расписание выхода эпизодов второго сезона «Вражды»

1 серия 31 января
2 серия 31 января
3 серия 7 февраля
4 серия 14 февраля
5 серия 21 февраля
6 серия 28 февраля
7 серия 6 марта
8 серия 13 марта
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