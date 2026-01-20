Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российских кинотеатрах 22 января

22 января в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссером картины выступил Кристоф Ган («Сайлент Хилл», «Красавица и чудовище»).

В новой главе истории Джеймс (Джереми Ирвин) отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной.

Кто снялся в фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

В картине снялись Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин, Эмили Кардинг, Мартин Ричардс, Ховард Саддлер и Маттео Пасквини.