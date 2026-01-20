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Возвращение в Сайлент Хилл фильм 2026: дата выхода в России — трейлер
Фильмы и сериалы

20 января, 17:10

1 мин.

Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российских кинотеатрах 22 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», реж. Кристоф Ган, Konami, Davis Films, Maze Pictures
Фото Кадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», реж. Кристоф Ган, Konami, Davis Films, Maze Pictures

22 января в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссером картины выступил Кристоф Ган («Сайлент Хилл», «Красавица и чудовище»).

В новой главе истории Джеймс (Джереми Ирвин) отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной.

Кто снялся в фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

В картине снялись Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин, Эмили Кардинг, Мартин Ричардс, Ховард Саддлер и Маттео Пасквини.

Трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

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